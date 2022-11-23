Raşit Küçük Hoca’yı dualarla uğurladık

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Peygamber aşığı, Hadis alimi, ömrünü Hak ve Hakikat yoluna adayan, ilim ve irfanla yeni nesillere yol gösteren fikir adamı Prof. Dr. Raşit Küçük Hoca, dar-ı bekâya irtihal etti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ve İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve sayısız öğrenci yetiştirmiş olan Prof. Dr. Raşit Küçük, 3 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan, çok sayıda kitap ve akademik çalışmaya imza atan Prof. Dr. Raşit Küçük Hoca, dün Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Fatih Camii haziresine defnedildi.

Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir

Ülkeyi derin hüzne boğan vefat dolayısıyla siyaset ve düşünce dünyasından pek çok kişi taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı çok sevdiğim Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ömrünü Peygamberimizin sünnetini yaşamaya ve öğretmeye adamış kıymetli hocamın vefatını derin teessürle öğrendim. Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Prof. Dr. Raşit Küçük Hoca’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir?

1947’de Antalya Akseki’de doğdu. Antalya İmam-Hatip Okulu’nun ardından Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Doktorasını “Kur’an ve Sünnette Sevgi Kavramı: Özellikle Allah Sevgisi” adlı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 1997’de doçent, 2003’te profesör unvanını aldı.

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nün Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüşmesinde 2007-2011 yılları arasında dekanlık yaptı. Marmara Üniversitesi Senatosu ve Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyelikleri yanında, Yüksek Öğretim Kurulu İlâhiyat Millî Komitesi üyeliği ve başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışı İlâhiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı yaptı ve emekli oldu. Son olarak, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı görevini sürdürüyordu. 2012’den beri Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesiydi. Eserlerinden bazıları ise şöyle: Siyer (İmam-Hatip Liseleri için ders kitabı) Sevgi Medeniyeti, Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, Siyer-i Nebî.