Rasim Öztekin'e "Buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" diyen 'meyhaneci' Ferhan Şensoy Zincirlikuyu'ya gömülecek

Tiyatrocu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören oyuncunun saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mart 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu Rasim Öztekin’i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği gerekçesiyle yakın arkadaşının anma törenine katılamamıştı.

"Buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede"

Öztekin'in ustası Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, anma töreninde kürsüye çıkarak, babasının törene katılamadığını ancak oyuncu için bir mektup ilettiğini söylemişti.

Derya Şensoy, gözyaşları içinde Rasim Öztekin’e yazdığı mektubu okumuştu:

"Babam Ferhan Şensoy, Rasim ağabeyin ani, acı, çok erken ve zamansız haberini aldığında pandeminin başından beri olduğu Bodrum'daydı...

Sağlığı şu an burada olmaya elverişli olmadı fakat Rasim ağabeye bir veda mektubu var. Onu iletmek istedi. Orta oyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta Oyuncular'a katıldı...

Kavuğumu ona devrettim. Orta Oyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."

Hastaneden açıklama

İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Cenaze programı belli oldu

Ferhan Şensoy için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu. Oyuncunun kızı Derya Şensoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ferhan Şensoy'un cenazesi 2 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Elveda SSK isimli kitabında hayvan tecavüzünü meşrulaştırmıştı

Ferhan Şensoy, Elveda SSK isimli sözde kitabında, hayvan tecavüzünü büyük bir iştiyakle anlatmıştı. Şensoy’un hezeyan dolu kitabının 29. sayfasında ve ilerleyen kısımlarında üslup çok daha fazla iğrençleşmeye başlıyor.

Kavuğu Münir Özkul'dan devralmıştı

1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu’nu Münir Özkul'dan devralan Şensoy, tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla açmıştı.

Ferhan Şensoy'un tek kişilik oyunu 'Ferhangi Şeyler', 1987 yılından beri aralıksız devam ediyordu. Tiyatrocu, Münir Özkul'dan devraldığı Ortaoyuncuları Kavuğu'nu yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e devretmişti.