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Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım

Rasim Ozan Kütahyalı tepkilere neden olan Boşnaklarla ilgili sözleri için sessizliğini bozarak önemli açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:55
Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Olayın ardından ekranlardan 21 ay uzak kaldığını vurgulayan Rasim Ozan Kütahyalı yayımladığı yazılı açıklamasında “Bana ve aileme duydukları siyasi düşmanlığı kusmak için Boşnak kimliğini kullanmaya kalkanları kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi.

"21 aydır aralıksız süren bu linçlerden sonra..."

Kütahyalı’nın sosyal medyadan yayımladığı açıklaması şöyle:

"Son dönemde tuhaf biçimde bir anda yeniden benimle ilgili bir linç kampanyası başladı. 21 aydır aralıksız süren bu linçlerden sonra ilk kez bu konuda yeni bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Ben 21 ay önce tam anlamıyla bir eşeklik yaptım. O an internetten duyduğum bir şeyi ne olduğunu bile anlamadan bilmeden pat diye ekrandan söyledim. Şimdi bu metni kaleme alırken bile yine bu zevzekliğimden ötürü kendime çok öfkeleniyorum ve bu vesileyle yeniden tüm Boşnak kardeşlerimden bir kez daha özür diliyorum. Şimdiyse şahsıma yapılan kampanyayla ilgili bizzat Boşnak kardeşlerimin bana ulaşarak ilettikleri yeni bazı şok edici bilgileri de hem tüm kamuoyuyla hem de özellikle Boşnaklarla paylaşmak istiyorum. 21 ay sonra beni ve ailemi yeniden hedef alan linç kampanyalarının Boşnak kimlik hassasiyetiyle ilgili olmadığını ve başka olayların döndüğünü bana aktaran soylu Boşnak kardeşlerime çok teşekkür ederim. Bana ve aileme karşı duydukları siyasi düşmanlığı kusmak için asil Boşnak kimliğini kullanmaya kalkanları ben de buradan tüm kamuoyunun takdirine sunacağım. Beyaz TV’de yıllar önce bir CHP milletvekili olan Barış Yarkadaş ile tartışma programı yaptık ve o kişi ideolojik çizgisi gereği Bosnak kasabı Miloseviç’i savundu. Binlerce Boşnak kardeşimizi katleden aşağılık Miloseviç’in vatanını savunan bir kahraman olduğunu söyledi Yarkadaş. Ben de Bosna soykırımı konusunda çok duyarlı bir insan olduğum için ayağa kalktım çok sert sözler söyleyerek programı terk ettim. Görüntüleri izleyin lütfen."

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:55
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