Rasim Ozan Kütahyalı Sedat Peker’e ne dedi? Rasim Ozan Kütahyalı Sezgin Baran Korkmaz ile görüştü mü?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı videoda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yurt dışına kaçan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığını ifade etmişti. Bunun üzerine Rasim Ozan Kütahlı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Sezgin Baran Korkmaz ile görüştü mü?

Sedat Peker'in videoda kendisinden bahsettiğini ifade eden Kütahyalı," Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın (Sezgin Baran Korkmaz) misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi." dedi.