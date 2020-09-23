Rasim Ozan Kütahyalı, Rıdvan Dilmen'i hedef aldı: Bunu inkar edenin alnını karışlarım

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalara Rasim Ozan Kütahyalı cevap verdi.

Kütahyalı, Güneş gazetesindeki köşesinde "FETÖ olgusunu bu topraklardan spatula ile kazıyan kimlerdir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İsim vermeden Dilmen'e yüklenen Rasım Ozan Kütahyalı, "Ben de bu muharebenin ve ihtilalin en önde gelen savaşçılarından ve devrimcilerinden biriyim. Bu gerçeği inkar edenin de alnını karışlarım" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Sen Türk futbolunun mikrobusun

Rıdvan Dilmen, Rasım Ozan Kütahyalı için şunları söyledi:

"Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen şike sürecinde FETÖ sevdalısıydın. Sen Türk futbolunun mikrobusun. Boşnaklara en fazla hareketi yapan insan. Biz de hatalıyız. Biz niye isyan etmedik. Şimdi Osman Gökçek'in, Melih Bey'in Beyaz TV'ye çıkıyor. Kime yazıyor? Nasıl yönetiyorlar şimdi bunlar?"

Ekrana çıkmıyordu



Beyaz TV'de yayınlanan bir futbol programında yorumculuk yaparken Boşnaklar ile ilgili kullandığı çirkin sözler sonrası büyük tepki çeken Kütahyalı bir süredir programa çıkmıyordu.