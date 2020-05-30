Rasim Ozan Kütahyalı gözyaşlarına hakim olamadı

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem adlı programa konuk oldu.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla rahmetli Adnan Menderes'i anan Rasim Ozan Kütahyalı, darbecilerin Adnan Menderes'e yaptıklarını anlatırken oldukça duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kütahyalı, Adnan Menderes için övgü dolu sözler sarf etti.

"Bu milletin çocukları Adnan Menderes'e yapılanları unutmadı, unutmayacak" diyen Rasim Ozan Kütahyalı "Bu ülke bunları yaşadı unutturmak isteseler de bahaneler bulsalar da bu millet bunları yaşadı. Nezaket ve zerafet abidesi bu ülkenin Başbakanı ülkeyi dört kar zenginleştirmiş İstanbul'u, İstanbul yapan adam Adnan Menderes'tir. İstanbul köydü daha önce... Bu ülkeyi kalkındırmış yüzlerce baraj, yol... Aynı Recep Tayyip Erdoğan gibi..." ifadelerini kullandı.