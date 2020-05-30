  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı gözyaşlarına hakim olamadı

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in Yassıada'ya götürülürken darbeciler tarafından maruz kaldığı şiddeti anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 19:06:00 -

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem adlı programa konuk oldu.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla rahmetli Adnan Menderes'i anan Rasim Ozan Kütahyalı, darbecilerin Adnan Menderes'e yaptıklarını anlatırken oldukça duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kütahyalı, Adnan Menderes için övgü dolu sözler sarf etti.

"Bu milletin çocukları Adnan Menderes'e yapılanları unutmadı, unutmayacak" diyen Rasim Ozan Kütahyalı "Bu ülke bunları yaşadı unutturmak isteseler de bahaneler bulsalar da bu millet bunları yaşadı. Nezaket ve zerafet abidesi bu ülkenin Başbakanı ülkeyi dört kar zenginleştirmiş İstanbul'u, İstanbul yapan adam Adnan Menderes'tir. İstanbul köydü daha önce... Bu ülkeyi kalkındırmış yüzlerce baraj, yol... Aynı Recep Tayyip Erdoğan gibi..." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serdar

kendini böyle şirin gösterme 
  • Yanıtla

Timsah

Timsah gözyaşları, şu adamı haber yapıyorsun ya nediyim sana akit ..bu adamın geçmişi bize çok şey söylüyor ya neyse.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı