Rasim Ozan Kütahyalı "Çok ilginç bir vaziyet var…" diyerek duyurdu: Benim ifade vermemi istediler

Rasim Ozan Kütahyalı, bir kadın gazeteciye şiddet uyguladığı iddia edilen Fatih Altaylı'ya yönelik bir soruşturmanın olduğunu ve kendisinin de ifade vermesinin istendiğini ileri sürdü.



Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından Fatih Altaylı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımına "Çok ilginç bir vaziyet var…" diye başlayan Kütahyalı, S.Ç. adlı kadın gazeteciye şiddet uyguladığı iddia edilen Fatih Altaylı'ya yönelik bir soruşturmanın sürdüğünü öne sürdü.

Rasim Ozan Kütahyalı "Benim de tanık olarak ifademi rica ettiler" iddiasında bulundu.