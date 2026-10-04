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Spor Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber
Spor

Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber

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Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber

Kosova Milli Takımı'nda Beşiktaş'ın Kosova Milli Takımı'nda forma giyen oyuncusu Milot Rashica, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki Avusturya maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya gelen Kosova Milli Takımı'nda, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'dan üzücü bir haber geldi.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan deneyimli kanat oyuncusu, karşılaşmanın 67. dakikasında Baton Zabergja'nın yerine sahaya dahil oldu.

 

OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Ancak mücadelenin son anlarında sakatlık yaşayan Rashica, 88. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kosovalı futbolcunun yerine oyuna Meriton Korenica girdi.

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