Raporu süreli emekliler sağlık kuruluna girmeli mi?

¥ Soru: Ben vergi indirim belgesi ile 16 ay önce emekli olmuştum. Rapor sürem nisan ayında doldu ancak salgın nedeniyle raporumu yenileyemedim. Şimdi rapor yenilenebiliyor mu? Salih K.

¥ Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu, salgın hastalık nedeniyle rapor süresi 1 Şubat 2020 ile 29 Haziran 2020 arası olanların rapor süresini önce 30 Haziran 2020 tarihine, daha sonra da 8 Eylül 2020 tarihine uzattı. Ayrıca bu durumda olan sigortalıların hastanelere sevklerini yaparak sigortalılara da bilgi yazısı göndermeye başladı. Buna göre size ağustos ayı dahil emekli maaşı ödenecek. Ancak eylül ayında maaş almak için rapor yeniletmeniz gerekecek. Sağlık Bakanlığı hastaneleri sağlık raporu düzenlemek üzere sağlık kurullarını tekrar faaliyete geçirdi. Bu nedenle maaşınızın eylül ayından itibaren de ödenebilmesi adına sevkinizi aldığınız hastaneye başvurmanız ve sağlık kuruluna girmeniz gerekiyor. Aksi halde eylül ayında maaşınız ödenmez. 8 Eylül 2020 tarihinden itibaren 3 ay içinde yeni bir rapor düzenletmemeniz halinde yeni rapora göre maaş bağlanacak olsa da geriye doğru değil rapordan itibaren aylık bağlanacak.