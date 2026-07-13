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Gündem Alkollü aday sürücü rezaleti: Bu kadarına da 'yuh' artık!
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Alkollü aday sürücü rezaleti: Bu kadarına da 'yuh' artık!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Alkollü aday sürücü rezaleti: Bu kadarına da 'yuh' artık!

Yetkililer artırılan trafik cezaları ile ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmeye çalışılırken, Isparta'da daha aday sürücü aşamasındaki kişinin içkili şekilde direksiyon başına geçip kaza yapması 'yuh olsun size' dedirtti.

Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kazada, aday sürücünün 0.41 promil alkollü olduğu belirlenirken, ehliyeti iptal edildi.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 AGE 151 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü M.K., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü M.K.’nin aday sürücü olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 0.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer artırılan trafik cezaları ile ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmeye çalışılırken, daha aday sürücü aşamasındaki kişinin içkili şekilde direksiyon başına geçmesi 'yuh olsun size' dedirtti.

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