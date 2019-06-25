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Raporlara göre artış yükseliyor! Tehlikeli yayılma en fazla o ülkede

Almanya’da aşırı sağcı grupların şiddetli ve nefret yayacak söylemli eylemlerinde yüzde 71,4'lük bir artış yaşandı.

25 Haziran 2019 Salı 10:45
Raporlara göre artış yükseliyor! Tehlikeli yayılma en fazla o ülkede

Avrupa'da son zamanlarda aşırı sağcı grupların faaliyetlerinde artış meydana geldi. Bu artışların en aktif olduğu ülkelerin başında Almanya geliyor.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild am Sonntag, ülkedeki aşırı sağcı şiddet eylemlerine ilişkin bir haber yayınladı.

Bir yılda yüzde 71,4 artış

Gazetenin iç istihbarat kurumu, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2018 yılı raporuna dayandırdığı haberinde, aşırı sağcı şiddet eylemlerinde bir önceki yıla göre yüzde 71,4 artış oldu.

Rapora göre, 2017'de 28 aşırı sağcı şiddet eylemi kaydedilirken, 2018'de bu sayı 48'e yükseldi.

Ülkede 2018 yılında aşırı sağcı kaynaklı olduğundan şüphelenilen altı öldürmeye teşebbüs vakası kaydedildi. Bu vakaların altısının da yabancı düşmanlığı kaynaklı olduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra "Halk arasında nefret yayacak antisemitist söylemlerin” de yayıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:45
  1. Avrupa
  2. Almanya
  3. Anayasayı Koruma Teşkilatı
  4. ırkçılık

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Alman milliyetçisi bizdeki milliyetçiler gibi kof değil uyarayım. Bunlar zamanında neredeyse tüm Avrupayı ele geçirmiş Nazilerin torunları. Acıma duyguları yok, en tehlikelisi de yüksek zekaya sahip olmaları. Teknoloji, yabancı dil, ekonomi bilgileriyle istediklerini yapabiliyorlar. Almancı vatandaşlarımız başka ülkelere kaçabiliyorlarsa kaçsınlar.

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