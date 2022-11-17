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Dünya Rapor yayımlandı: Fransa'da yoksulluk giderek artırıyor
Dünya

Rapor yayımlandı: Fransa'da yoksulluk giderek artırıyor

Fransız Katolik yardım kuruluşu Secours Catholique, yayımladığı yıllık raporda ülkede yoksulluğun giderek arttığına dikkati çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 22:51:00 -
Rapor yayımlandı: Fransa'da yoksulluk giderek artırıyor

Fransız Katolik yardım kuruluşu Secours Catholique, yayımladığı yıllık raporda ülkede yoksulluğun giderek arttığına dikkati çekti.

Fransız medyasının Secours Catholique'in raporuna dayandırdığı habere göre, kuruluş 2021'de 938 bin kişiye yardım etti ve yardım alan hanelerin yüzde 48'inin zaruri gıdasını karşılayacak yeterli bütçeye sahip olmadığı kayda geçti.

Faturalarını ödedikten sonra her iki hane halkından birinin ay sonunu getirmek için elinde 295 avrosu kalırken bu rakam kişi başı 7 avro olan günlük minimum gıda harcamasının 2 avro altında kaldı.

Kuruluştan yardım alanların yüzde 75'ini yeni ise yardıma muhtaç kişiler oluşturuyor.

Ülkede artan fiyatlar nedeniyle durumun daha da kötüleşeceği öngörülüyor.

Secours Catholique'ten yapılan açıklamada, sosyal yardımların ortalama gelirin yüzde 40'ına tekabül edecek şekilde artırılması ve bu yardımların enflasyona endekslenmesi çağrısında bulunuldu.

Kuruluşun başkanı Veronique Devise de konuyla ilgili, ailelerin elektrik ve gaz faturalarını azaltmak için şimdiden çok çabaladıklarını, gelecek yıl faturalarında beklenen yüzde 15'lik zam karşısında zorlanacaklarını kaydetti.

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Yorumlar

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Ya bu hükümet bir çok medyayı satınmı aldı ne etti kendi ülkesinin fakirini görmezden gelen akit tutmuş fransa fakirleşiyormuş fransada enflayon yüzde 10 bile yok türkiyede yüzde 300ü gecti uyuyun zaten tvlerde varsa yoksa 6lı masa yok secim millet kirayı veremiyor EYYYYYY AKİT ANTALYADA MİLLET 7000 TLDEN ile 45000tl aşağı kira yok bulabilirsen asgari ücret 5500 desdeklediğiniz akp antalyayı ruslarla ukraynalılara bedavaya satıyor siz seçimden bahsedin fransadan bahsedin elbet 2023 gelecek sandık gelecek
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