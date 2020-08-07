Rapor vermeyen doktora saldırı! O anlar kameralara yansıdı

Eskişehir'de bir üniversitede öğretim görevlisi olan D.K., eşi ve kızı ile birlikte Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi’ne giderek, avukatlık stajı yapmak isteyen kızı için doktoran sağlık raporu istedi.

Doktor ise raporun, ayrıntılı ve özellikle psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek devlet hastanesinden alınması gerektiğini söyledi.

Öfkelenen D.K., iddiaya göre hakaret ederek raporun verilmesinde ısrarcı oldu. Çıkan tartışma sırasında D.K., sesleri diğer odadan duyarak gelen merkezin diğer doktoru Aytekin Aykın ile tartıştı. D.K., bir süre tartıştığı doktorlara saldırdı.

Merkezdeki görevlilerin ve bekleyen hastaların araya girmesine rağmen saldırısını sürdüren D.K., başka bir doktora da tekme attı. Eşi ve kızının sakinleştirmeye çalıştığı D.K., bir süre sonra merkezden ayrıldı.

Doktorlar, olayın ardından beyaz kod uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merkezin güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

İki doktor, daha sonra Odunpazarı Polis Merkezi’ne giderek D.K., eşi ve kızından şikayetçi oldu. Ayrıca tehdit ettiği gerekçesiyle D.K. ve ailesine karşı 15 gün koruma kararı aldırdı.

"Üzüldük"

Doktorlardan biri hakaret ve saldırıya maruz kaldıklarını belirterek, "Avukatlık stajı için sağlık raporu almaya geldiler. Ben kişiyi devlet hastanesine sevk edeceğimi söyledim. Daha sonra babası özellikle doçent doktor ve öğretim görevlisi olduğunu söyleyerek ısrarla raporu istedi. Raporu temin edemeyince, üzerimize yürüdü. Kişinin avukat adayı, babasının öğretim görevlisi olması bizi üzdü. Üzerime yürüdü, elini kaldırıp vurmak istedi. Diğer hekim arkadaşımız Aytekin Bey engel oldu, darptan o şekilde ben kurtuldum, ama diğer arkadaşımız darbedildi. Tekme, küfürler ve ‘bekleyin 10 dakika sonra geleceğim, size gününüzü göstereceğim’ şeklinde tehdit edildik. Yaşanabilecek en kötü şeyleri eğitimli insanlarla yaşadık. Sağlık çalışanları olarak alkış beklemiyoruz ama saygı bekliyoruz.” dedi.

Diğer doktor ise bir akademisyenin sağlık çalışanına saldırmasını kabul edemediğini belirterek, "Ben kendi odamdaydım gürültüleri duyarak alt kata indim. Ben araya girmesem kişi, doktor hanımı yumrukluyordu. Tam o dakikada yetiştim. Ondan sonra tabii bana tekme attı, vurma, kırma, hakaret, tehdit hepsi vardı. Kamera kayıtlarında da var, orada yaşlı hastalarımız vardı. 80 yaşındaki hastamız bile araya girdi. Çok üzücü bir olay. Bunun cezasız kalmasını istemiyoruz. Bir akademisyen gelecek bir kadın doktoru yumruklayacak. Bunun daha ötesi ne olabilir ki? Anlaşılır, kabul edilir bir durum değil. Şikayetçiyiz, sonuna kadar da takip edeceğiz.” şeklinde konuştu.