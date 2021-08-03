Rapçi Şehinşah'tan yeni skandal! Tepki yağdı

Piyasada Şehinşah adıyla bilinen müptezel rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ettiği küfürler nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Şehinşah isimli rapçi bu kez yeni bir skandal ile gündeme geldi. Orman yangınları ile zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda konser verme saygısızlığını gösteren Şehinşah, büyük tepki çekti. Fakat rapçinin yaptıkları bununla sınırlı değil.

Orman yangınlarını söndürmek için tüm gücüyle çaba sarf eden hükümet yetkililerine yönelik kirli propaganda sürüyor.

Son olarak Başkan Erdoğan'ın Antalya’daki üç aileye yaptığı traktör yardımını ve çocuklara verdiği hediyeleri görmezden gelerek başlatılan ‘Cumhurbaşkanı çay attı’ propagandasına müptezel rapçi Yıkılmaz da katıldı.

Yıkılmaz, verdiği konser sırasında seyircilere çay fırlattı.

Yaptığını mizah sanarak Başkan Erdoğan ile dalga geçme cüretine gösteren Yıkılmaz ayrıca ‘HelpTurkey’ provokasyonuna da katılan isimlerden biri oldu.