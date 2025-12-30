Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğlence mekânları ve otellerin de aralarında bulunduğu toplam 34 işletmeye yapılan baskınlarda kapsamlı aramalar gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda farklı adreslerde çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar bulundu.

“Amaya” isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, “Bebek Otel”de 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler ve uyuşturucu kullanma aparatları, “Taksim Club IQ”da 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 19 fişek, “Kastel Elektro Müzik”te 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, “Suma Han”da ise satışa hazır halde yaklaşık 4 gram kokain ele geçirildi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında aralarında rapçi Ege Karataşlı’nın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, çeşitli işletmeciler, sosyal medya fenomenleri ve farklı meslek gruplarından şüpheliler yer aldı.

KARATAŞLI TUTUKLANDI, İKİ ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rapçi Ege Karataşlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Gözaltında bulunan 16 şüphelinin ise işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.