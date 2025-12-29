Türkiye ve Ermenistan’dan ortak duyuru

  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ve Ermenistan’dan ortak duyuruda "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır. İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan Türkiye ve Ermenistan tarafından yapılan "Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı" başlıklı ortak duyuruyu paylaştı.

Buna göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı.

 

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize alabilecek.

Ayrıca paylaşımda, "Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

