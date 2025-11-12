Rant ağının yeni halkası! CHP’li Başkan’dan Sezgin Tanrıkulu’nun oğluna vergi kıyağı!

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Beyoğlu’nun CHP’li Belediye Başkanı İnan Güney’in şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan Sezgin Tanrıkulu’nun oğluna kıyak çektiği ortaya çıktı. Akit’in ulaştığı bilgilere göre Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Hasnun Galip Sokak’ta bulunan “21 Rooms Hotel” adlı işletmenin sahiplerinden, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu’nun, otel olarak faaliyet göstermesine rağmen belediye kayıtlarında “yeme-içme-eğlence yeri (lokanta)” olarak gösterildiği öğrenildi. Bu usulsüz işlemle birlikte Tanrıkulu’nun çevre temizlik vergisi (ÇTV) yükümlülüğü azaltılarak daha az vergi ödenmesi sağlandı. Öte yandan, tapu kayıtlarında arsa alanı 104 m² olarak görünen taşınmazın, belediye kayıtlarında yalnızca 40 m² olarak işlendiği belirtiliyor. Vergi matrahı, işletme alanı büyüdükçe arttığı için bu farkın da vergi miktarını düşürmeye yönelik bir düzenleme olduğu öne sürülüyor. Ayrıca otelin önünde yaklaşık 15-25 m²’lik iki büfe işletmesi bulunduğu, bunlar düşüldüğünde bile giriş katının yaklaşık 80 m², toplamda ise üç katlı yapısıyla 300 m²’nin üzerinde bir kullanım alanına sahip olduğu ifade ediliyor.