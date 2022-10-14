Randevusuna gitmeyen hastalara uyarı!
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca MHRS üzerinden muayene olmak için randevu alıp gitmeyen vatandaşları uyardı.
YENİ AKİT ANKARA
Birçok vatandaş MHRS’de yaşanan yoğunluk yüzünden muayene olmak için randevu bulamadığından şikayet ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında “Randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor”
“Devlet randevularından ciddidir” diyen Koca, “MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir” ifadelerini kullandı.