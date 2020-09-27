Randevu alıp hastaneye gitmek isteyenler Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sitesine girilir. MHRS randevu almak için tıklayınız.

MHRS randevu almak için randevu al sekmesine tıklanır. MHRS şifreniz var ise TC kimlik numarası ve MHRS şiriniz ile birlikte hastane randevusu alabilirsiniz. MHRS kaydınız yok ise tıklayınız.

Üye ol sekmesi tıklanır ve yeni üye kayıt için TC kilik numarası, ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, baba ve anne adı girildikten sonra Üyelik ve Gizlilik Politikası Okudum,kabul ediyorum. Sekmesi işaretlenerek sonraki sayfaya gidilir buradan da iletişim bilgileri daha sonra güvenlik bilgileri girildikten sonra MHRS kaydı oluşturulmuş olunur. Alınan MHRS şifresi ile hastane randevusu alınır. Sisteme giriş yaptıktan sonra hastaneye göre, bölüme göre, tarihe göre, genel arama yöntemlerinden hastaneye göre tıklanır. Buradan aile hekiminden randevu al ve hastaneden randevu al seçeneği çıkmakta. Buradan da hastaneden randevu al sekmesi tıklanır. Sonraki aşama hangi ilden randevu almak istediğinizi seçin. İl belirledikten sonra o ildeki hangi hastaneye gitmek istiyorsanız o hastaneyi seçiniz. Daha sonra ise hangi poliklinikten randevu almak istiyorsanız onu seçin ve randevu almak istediğiniz bölümü seçin. Sonraki aşama ise randevu tarihi ve saatini ayarlamak olacaktır. Burada da randevuyu almak istediğiniz tarih ve saati belirledikten sonra oluşturduğunuz randevuyu onaladıktan sonra MHRS üzerinden hastane randevusu alınmış olunur.