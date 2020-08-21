Rana Batı isimli kadının tekme attığı polisler hakkında yeni karar
'Sağlık İçin Hepimiz İçin koronavirüs denetlemeleri' sırasında İstanbul Kadıköy'de maskesini takmayan Rana Batı isimli kadının gözaltına alındığı görüntülerin ardından iki polis memuru açığa alınmıştı. Valilik, polis memurları ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde maske takmadığı gerekçesiyle polis memurları tarafından uyarılan ve daha sonra görevini yapan polislere tekme atan Rana Batı adlı kadının skandal hareketleri polislerin açığa alınmasına neden olmuştu.
Polisleri tacizcilikle suçlayan Rana Batı adlı kadının ve ona destek veren kesimin algı operasyonu çöktü.
İstanbul Valiliği, açığa alınan polislerin görevlerine yeniden iade edildiğini duyurdu.
Olay sosyal medyada gündem olmuştu
Polislerin açığa alınma kararı sosyal medyada birkaç gündür gündem konusuydu. Valilik tarafından alınan yeni karar vatandaşları sevindirdi.
Skandal hareketler
Polislere iftira atan Batı’nın daha önce insanların üzerine tükürdüğü bir paylaşımının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yaşanan olay sonrası duyarlı vatandaşlar, Batı’ya tepki göstermişti.