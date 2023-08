RAMS Başakşehir'den ilk Çinli futbolcu Wu'dan Türkiye daveti! Süper Lig maçları için açıklama

RAMS Başakşehir'den Gençlerbirliği'ne kiralık olarak gelen Türkiye liglerinde oynayan ilk Çinli futbolcu Wu Shaocong, burada mutlu olduğunu belirterek, ülkesindeki meslektaşlarına Türkiye'ye gelmeleri çağrısında bulundu. Çin'in Guangzhou Kulübünden geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e transfer olan 23 yaşındaki Wu, Süper Lig'de forma giyen ilk Çinli futbolcu unvanını aldı.

Türkiye'ye transfer sürecini anlatan Wu, "Başakşehir oyun tarzımı beğendi, ben de gelmek istedim. Türkiye'ye gelebilmek için çok çabaladım. Menajerimin de katkısıyla kulüple anlaştık. Gençlerbirliği'ne gelmek de kendi kararım. Gençlerbirliği beni çok beğendi. Kendimi geliştirmek için bu kulüpteyim. Burada kendimi geliştirebileceğimi anladım ve sonra buraya gelme kararı aldım" diye konuştu.

Bu sezon Gençlerbirliği'nin iki maçında da 90'ar dakika sahada kalan Wu, "Kulübe, takım arkadaşlarıma çok iyi uyum sağladım. Türkiye'ye alıştığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELİN

"Türkiye'ye gelen ilk Çinli futbolcuyum." diyen Wu, ülkesindeki meslektaşlarına Türkiye'ye gelmelerini tavsiye ederek, "Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutluyum. Çin'den daha çok futbolcunun buraya gelmesini, benimle beraber burada futbol oynamalarını isterim. Burada kendilerini geliştirmelerini isterim. Çünkü Türkiye'deki futbol sevgisi, beni çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

"En sevdiğin Türk yemeği?" sorusuna, "Türk yemekleri bana çok güzel geldi. Döneri çok beğendim. Ayrıca Türk tatlılarını da çok beğeniyorum." yanıtını veren genç stoper, yaşadığı kente ilişkin de "Ankara'yı sessiz, sakin bir şehir olduğu için çok beğeniyorum" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gençlerbirliği kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkent ekibi, Fenerbahçe'den defans oyuncusu Yiğit Efe Demir'i kiralık olarak kadrosuna katarken forvet oyuncusu Melih Bostan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Gençlerbirliği’miz, Fenerbahçe A.Ş.’den iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-karalarımız, 19 yaşındaki defans oyuncusu Yiğit Efe Demir’le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşırken 19 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Bostan’ı ise 3+1 yıllığına renklerine bağladı'' denildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un Süper Lig maçları öncesinde TFF'den önemli bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklama, "Süper Lig maçları ertelendi mi, bu hafta maç yok mu, maçlar neden ertelendi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.

Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.