Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi. TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı. Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı. Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.

Ramiz Erinç Sağkan kimdir? Ramiz Erinç Sağkan kaç yaşında kariyeri

Ramiz Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 tarihinde Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016-2018 yılları arasında Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı, 2018-2021 yılları arasında Ankara Baro Başkanlığı yaptı.

2018 yılındaki Ankara Barosu'nun başkanlık seçimlerine Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan, 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.

5 Aralık 2021 tarihinde dört yıllığına görev yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı seçildi.