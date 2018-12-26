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Ramil Guliyev'in gözü Usain Bolt'un tahtında

- Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un atletizmi bırakmasıyla boşalan yeri doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor- Milli atlet Ramil Guliyev: "Usain Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için çok çalışıyoruz"

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:41
Ramil Guliyev'in gözü Usain Bolt'un tahtında


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2019'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'da unvanını korumak istediğini bildirdi.

Bu yıl Berlin'de 7-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede şampiyona rekorunu 19,76 saniyeye indirerek altın madalya kazanan Ramil Guliyev, daha sonra katıldığı yarışlarda da başarısını sürdürdü.

Guliyev, Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede üçüncü, Elmas Lig'in final etabında 200 metrede ikinci, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) düzenlediği Kıtalar Kupası'nda 200 metre ve 4x100 bayrak yarışında ikinci oldu. Milli sporcu, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaysa 200 metrede altın madalya kazanarak, 2018 yılını oldukça iyi bir şekilde kapattı.

Yeni sezon öncesinde Antalya'nın Belek turizm merkezinde kamp yapan milli sporcu, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09'luk derecesiyle elde ettiği dünya şampiyonu unvanını koruyarak, erkekler 200 metre rekorunu 19,19 ile elinde bulunduran eski atlet Usain Bolt'un yerini doldurmaya çalışacak.


- Guliyev: "Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum"


Milli atlet Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı hazırlıklarına Antalya'daki kampla sürdürdüklerini belirterek, yılbaşından sonra Moskova kampına geçeceklerini anlattı.

Guliyev, sakatlık yaşamadığı taktirde 2019'da güzel bir sezon geçireceğine inandığını vurgulayarak, "Dünya şampiyonu unvanını korumak için çalışıyoruz. Bu benim için çok önemli. Usain Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz büyük. Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum. Onun için de çok çalışıyorum." diye konuştu.

Dünya şampiyonu olmasının kendisi üzerinde bir baskı oluşturmadığını işaret eden Guliyev, kafasında herhangi bir problem olmadığı sürece iyi bir programla her şeyi yapabileceğine inandığını vurguladı.


- "Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum"


Milli atlet Guliyev, Türkiye'de atletizm sporu için çok şey yapıldığını, ancak başarı için acele edilmemesi, biraz beklenmesi gerektiğini savundu.

Alttan yetişen gençlerden güzel dereceler göreceklerine inandığını aktaran Guliyev, "Türkiye'de yeni statlar yapılıyor ve programlı, sistemli çalışmalar yürütülüyor. İnşallah, 2024 ve 2028 Olimpiyatları'na atletizmde takım olarak katılırız. Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:41
  1. Antalya
  2. Atletizm
  3. Ramil Guliyev
  4. Usain Bolt

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