Ramil Guliyev dördüncü oldu Milli sporcu Ramil Guliyev, Elmas Lig dördüncü etabında 200 metrede dördüncü oldu.

Milli sporcu Ramil Guliyev, Elmas Lig dördüncü etabında 200 metrede dördüncü oldu.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Elmas Lig’de Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede 20.35’lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. ABD’li Michael Norman’ın 19.70’lik derecesiyle birinci olduğu yarışta, diğer ABD’li Lyles 19.72 ile ikinci, Ekvadorlu Quinonez ise 20.17 saniyeyle üçüncü oldu.

Elde ettiği bu dördüncülükle Elmas Lig elemelerinde puanını 20’ye çıkartan Ramil Guliyev, finallere katılmak için önemli avantaj sağladı.

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