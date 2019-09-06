Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu - Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in Brüksel ayağındaki erkekler 200 metre yarışını 2'nci sırada bitirdi

ANKARA (AA) - Milli sporcu Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 14. ve son ayağındaki 200 metre yarışında 2'nci oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun final etabında erkekler 200 metrede piste çıkan Ramil Guliyev, 19.86 saniyeyle ABD'li Noah Lyles'ın (19.74) arkasında 2'nci sırayı aldı. Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil'in sezonun kendi adına en iyi derecesini koştuğu yarışta Kanadalı Andre de Grasse da 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.