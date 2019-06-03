0553 313 94 23

Ramazan’ın son sahuruna tulum sesiyle kalktılar

Rize’nin Çayeli ilçesi sakinleri Ramazan ayının son sahuruna davul ve tulum sesiyle uyandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 08:49
Ramazan’ın son sahuruna tulum sesiyle kalktılar

Rize’nin Çayeli ilçesi sakinleri Ramazan ayının son sahuruna davul ve tulum sesiyle uyandı.


Çayeli ilçesinde iki yıl önce başlayan ve gelenek haline gelen etkinlikte, Ramazan ayının son sahurunda davul ve tulum sesi birleşerek insanlar sahura uyandırıldı. Genç tulum sanatçısı Batuhan Akyıldız tarafından iki yıl önce başlatılan gelenek bu yıl da devam etti. Çayeli ilçe meydanından başlayarak şehir turu atan davulcu Cemil Taşcı ve Tulumcu Batuhan Akyıldız’ın ezgilerine sokaktaki insanlar da eşlik etti. Evlerinin camlarından ve balkonlarından gençlere destek olan Çayelililer hem türkülere eşik etti, hem de o anları cep telefonları ile kaydetti.


Davul ve tulum kültürünü birleştirerek yaptıkları bu etkinliğin herkes tarafından ilgi odağı olduğunu ifade eden tulum sanatçısı Batuhan Akyıldız, iki yıl önce ortaya attığı fikri gelenek haline getirdiklerini belirtti. Akyıldız İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


“Başlangıcını iki yıl önce yaptık. Davul zaten Ramazan’ın bir kültürü. Biz de bunu tulum kültürüyle birleştirmek istedik ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Çevremizdeki insanların ve arkadaşlarımızın isteği üzerine bu etkinliği her yıl yapmaya karar verdik. Yanımızdaki arkadaşlarımız ve Çayeli halkı bize eşik etti, gelemeyenler evlerinin balkonlarından bize destek oldu. Herkese teşekkür ediyoruz.”


Giresun Üniversitesi’nde müzik öğretmenliği bölümü okuyan ve Ramazan ayını memleketinde geçiren davulcu Cemil Taşçı ise yaptığı açıklamada farklı kültürlerin birleşimiyle ortaya çıkan görüntülerin herkes tarafından güzel karşılandığını ifade etti. Cemil Taşçı açıklamasında, “İki kültürü birleştirerek farklı şeyler yapmaya çalıştık. Çevremizden de çok güzel tepkiler aldık. Tulumcu kardeşime davulumla eşlik ettim" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:49
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan ve Iğdır’da termometreler 35 dereceyi görecek
    1. Erzincan ve Iğdır’da termometreler 35..
    2. Çaykur Didi Stadyumu’nun ardından..
    3. Ramazan’ın son sahuruna tulum sesiyle..
    4. Sağlık Bakanlığından dev adım! ‘İzci’..
    5. Tatilin ikinci gününde ağır bilanço:..
    6. Dikkat! Meteorolojiden sağanak uyarısı
    7. Kara yollarında durum
    8. MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu
    9. Bayramdan sonra tam gaz başlıyor.....
    10. Bakan Soylu: Canlarının nereden..
    11. İzmir'de çok sayıda göçmen yakalandı
    12. Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı
    13. Pompeo’dan itiraf gibi açıklama… ‘Tek..
    14. ABD’nin skandalları sürüyor… Teröriste..
    15. Cumhurbaşkanı talimat verdi! Bayramda..
    16. MHP'li Başkana silahlı saldırı
    17. Kadıköy'de korkutan yangın
    18. Trump'tan 3 ülkeye sert tepki! Amaç..
    19. CHP'de kazan yine kaynıyor... Seçimden..
    20. Almanya'ya kaçan FETÖ'cünün iadesi..
    21. 3 belediyeye Türk başkan... Yüzde 65..
    22. Öz amcalarını canice öldürdürler
    23. Sakarya'da meydana gelen deprem..
    24. Korku filmi gibi! Önce bıçakladı ve..
    25. Tüm dünyanın gözü oradaydı... Ruhani:..
    26. 03.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    27. Öğrencilere iftar
    28. Yabancı uyruklu karı-koca birbirini..
    29. İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar:..
    30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    BTK’dan devrim gibi karar! Hat aboneliklerine yeni düzenleme geliyor
    BTK’dan devrim gibi karar! Hat aboneliklerine yeni düzenleme geliyor