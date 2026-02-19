  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'İran zorbalara teslim olmaz' Pezeşkiyan ABD'ye meydan okudu! Vergi denetiminde "yapay zeka" dönemi ‘Kurgan’ takipte! CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!" Sapık Bill Gates insan içine çıkamıyor! Bu rezil görüntüler BAE’den! İslam düşmanı Graham, Ramazanın birinci günü dansözlerle karşılandı! Güney Kore'de tarihi hesaplaşma: İdam isteniyordu, müebbet aldı! Halkın iradesine kastetmişti Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı Baştan sona yerli ve milli Beyaz Saray Sözcüsü duyurdu! Trump Gazze’ye neşter vuruyor: 5 milyar dolarlık yatırımın başına geçti Uygur Türkleri adım adım yok ediliyor! Dünya bu kanıtlara gözünü kapayamaz Okullardaki Ramazan sevinci seküler azgın azınlığı kudurttu
Oruç Ramazan’ın ilk günü aynı hassasiyet! Erdoğan şehit ve gazi yakınlarını unutmadı
Oruç

Ramazan’ın ilk günü aynı hassasiyet! Erdoğan şehit ve gazi yakınlarını unutmadı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Ramazan’ın ilk günü aynı hassasiyet! Erdoğan şehit ve gazi yakınlarını unutmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Büyük Aile Sofraları" projesiyle, Ramazan ayının ilk gününde Türkiye genelinde muazzam bir birliktelik yaşanacak. 81 ilde eş zamanlı olarak kurulacak olan "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temalı programlarda, vatanı için canını ortaya koyan kahramanların emanetleri ve gazilerimiz aynı sofrada oruç açacak.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ramazan ayının ilk gününde, Türkiye genelinde kurulacak 'Büyük Aile Sofraları' kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları aynı sofrada bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası' temasıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek iftar programına 41 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ramazan ayının ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programa ilişkini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit aileleri ve gazilere yönelik hassasiyetini her yıl ramazan ayının ilk iftarını onlarla birlikte yaparak ortaya koyduğunu belirtti. Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının bakanlık politikalarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Göktaş, istihdamdan sosyal desteklere, eğitimden ulaşıma kadar her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Göktaş, ramazanın ilk gününde ülke genelinde gerçekleştirilecek iftar programının devletin vefa anlayışının ve milletin birlik ruhunun güçlü bir göstergesi olacağını kaydetti. (DHA)

"Ramazan ayında yapılan en büyük hata..."
"Ramazan ayında yapılan en büyük hata..."

Sağlık

"Ramazan ayında yapılan en büyük hata..."

Ramazan’ın ilk günü yola çıktı: Türk Kızılay’dan Gazze’ye iyilik gemisi
Ramazan’ın ilk günü yola çıktı: Türk Kızılay’dan Gazze’ye iyilik gemisi

Gündem

Ramazan’ın ilk günü yola çıktı: Türk Kızılay’dan Gazze’ye iyilik gemisi

Avustralya’nın en büyük camisine tehdit: Ramazan öncesi soruşturma başladı
Avustralya’nın en büyük camisine tehdit: Ramazan öncesi soruşturma başladı

Dünya

Avustralya’nın en büyük camisine tehdit: Ramazan öncesi soruşturma başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23