Ramazan’da Türkiye’den Mali’ye kardeşlik köprüsü

Ramazan 2023 çalışmalarını “Ramazan Hayata Bereket” sloganıyla sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 3 milyon mağdur ve muhtaca iyilik ulaştırmayı hedefliyor. Türkiye’de yaşanan afet nedeniyle Ramazan çalışmalarında deprem bölgesini önceleyen İHH, hayırseverlerin destekleriyle bu yıl kriz bölgelerini de unutmadı. İHH’nın bu kapsamda faaliyet gösterdiği ülkelerden biri de Mali.

Mali’de bu yıl, birden fazla hizmete imza atan İHH, Ramazan yardımlarının yanı sıra bölgede inşa ettiği 3 farklı kalıcı eseri de halkın hizmetine sundu. İHH; iftar, zekat, kumanya, Kur’an-ı Kerim dağıtımı, adak – akika kurban kesimi ve yetimlere bayramlık hediyelerinin yanı sıra 2 Cami ve Kur’an Kursu ile 1 Eğitim Kompleksini hizmete açtı.

“Mağdur ve muhtaçlar için iyilik yolculukları yaptık”

Faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Mali’ye giden ekipte yer alan İHH Medya Birimi’nden Bilal Gündoğdu, “‘Ramazan Hayata Bereket’ sloganıyla çıkmış olduğumuz iyilik yolculuğumuzda Afrika'dayız, Mali'deyiz. Burada, hayırseverlerimizin iyiliklerini mağdurlara ve muhtaçlara ulaştırabilmek adına uzun yolculuklar gerçekleştirdik” dedi. Gündoğdu, şöyle konuştu:



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“Bugüne kadar zekat dağıtımları gerçekleştirdik. Bayramlık dağıtımlarımızı yetimlerimize ulaştırdık. Birçok Müslüman kardeşimizin iftar ihtiyacını karşıladık. Mali'deki çalışmalarımız, Ramazan sonuna kadar devam edecek. Hayırseverlerimizin bu noktada desteklerini bekliyoruz. Allah razı olsun, bu çalışmalar onlar sayesinde gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam edecek. Emek verip destek olan herkese teşekkür ediyoruz.”

25 bin kişiye insani yardım

İHH’nın Ramazan boyunca Mali’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve açılışlardan 25 bin Malili Müslüman istifade etti. Projeler ise şu şekilde:

-680 adet kumanya dağıtıldı, 4 bin 80 kişi istifade etti

-2 bin 860 kişiye iftar verildi

-329 aileye zekât ulaştırıldı

-Bin adet Kur’an’ı Kerim hediye edildi

-20 büyükbaş kurban kesildi

-2 bin kişinin istifade edeceği İHH İstanbul Kadın Eğitim Kompleksi hizmete açıldı

-8 bin 500 kişinin istifade edeceği Ahmed Kuddusi Hz. Hüseyin Camii ve Kur’an Kursu hizmete açıldı

-3 bin kişinin istifade edeceği Hacı Niyazi Kahraman Camii ve Kur’an Kursu hizmete açıldı

İHH 16 yıldır Mali’de

İHH İnsani Yardım Vakfı, 16 yıldır Mali’de aktif olarak faaliyet gerçekleştiriyor. İHH, Mali’de; gıda, su, Ramazan, Kurban, eğitim, sağlık, yetim, katarakt ve kalıcı eser projeleri ile mağdurların yanında olmayı sürdürüyor. Ülkede gerçekleştirilen projelerle İHH ekipleri, sürekli olarak bölgeye gidip geliyor ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiriyor.