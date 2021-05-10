Ramazan’da Türk ürünlerine yurtdışından yoğun ilgi

Ertuğrul Şahan Ankara

Türk ürünleri dünyanın dört bir yanından sipariş edildi. PTT iştirak şirketi PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Turkishsouq sayesinde Katar ve bölge ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye Türk ürünleri ulaşabiliyor. Ramazan ayında ülkemizin çayından semaverine, halısından lokumuna birçok ürününe ciddi bir talep olduğunu gördük” dedi.

Kahveye de çaya da rağbet var

Çevikoğlu, Türk ürünlerinin yurtdışında gördüğü ilgiyi artırmak istediklerini aktardı. Çevikoğlu, “Türk ürünleri, dünya pazarında yoğun bir ilgi görüyor. Yerli ürünlerimiz yurtdışında kaliteli ürün olarak görülüyor. Yine bu dönemde Türk kahvesi ve baklavasına da talep olduğunu tespit ettik. Türk semaveri de son dönemde ilgi çeken ürünlerin başında geliyor. Bunlardan yola çıkarak talebin artarak devam edeceğini söylemek yanlış olmaz” diye konuştu.

Dünya genelinde satışlarımızı artıracağız

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 900 milyar dolara ulaşan e-ticaret harcaması yapıldığına işaret eden Çevikoğlu, “E-ticaret artık milyarlarca doların bir günde harcandığı bir sektör haline geldi. Küresel çapta 2 milyara yakın kişi e-ticaret sitelerini kullanıyor. Türkiye olarak hem üreticilerimiz hem de e-ticaret sektörü olarak dünyaya satışlarımızı artırmak için çabalıyoruz. Ülkemizde e-ticaret platformlarında satışa sunulacak çok fazla ürün var. Halihazırda dünyada Çin’den sonra bizim kadar e-ticarette satılabilir ürünü olan ülke yok” ifadelerini kullandı.