Ramazan’da mihrap genç hafızların!

Mersin Anamur'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, Ramazan ayı boyunca 6 camide mukabele okuyarak hatim geleneğini sürdürüyor.

Mersin’in Anamur ilçesinde Ramazan ayı, genç hafızların mihrapta okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle idrak ediliyor. Anamur İlçe Müftülüğü koordinesinde yürütülen program kapsamında, Mus’ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri Ramazan boyunca farklı camilerde Kur’an-ı Kerim tilavet ediyor. Merkez Camii, Göktaş Camii, Ak Camii, Hz. Ali Camii, Hz. Ebubekir Camii ve Otogar (Kıbrıs) Camii’nde düzenlenen mukabele programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

 

Toplu ortamlarda Kur’an-ı Kerim’in karşılıklı okunması anlamına gelen mukabele geleneğinde, bilenler gözleriyle takip ederken bilmeyenler dinleyerek hatme iştirak ediyor. Camilerde yükselen Kur’an tilaveti, Ramazan’ın rahmet ve bereketini ilçe genelinde hissettiriyor.

 

"Mukabele sünnettir"

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, mukabele geleneğinin Ramazan ayının en önemli manevi zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, "Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek bir aydır. Peygamber Efendimiz her Ramazan ayında Cebrail (AS) ile bir araya gelerek karşılıklı Kur’an okurdu. Mukabele geleneği bu sünnete dayanmaktadır. Hafız öğrencilerimizin camilerimizde Kur’an-ı Kerim’i ezberden okuması, hem onların hafızlıklarını pekiştirmekte hem de cemaatimizle aralarında güçlü bir gönül köprüsü kurulmasına vesile olmaktadır" dedi.

 

Genç hafızların mihrapta Kur’an tilavet etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Fidan, tüm vatandaşları camilerde düzenlenen mukabele programlarına katılmaya davet etti.

 

Özgüven kazanıyorlar

Mus’ab Bin Umeyr Kur’an Kursu Yöneticisi Ahmet Emin Uğurlu ise öğrencileri sadece ezberle değil uygulamayla da yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Camilerde görev alan öğrencilerin hem özgüven kazandığını hem de mesleki tecrübe edindiğini ifade eden Uğurlu, mukabele programlarının Ramazan ayının sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Ramazan boyunca camilerde oluşan mukabele halkaları, Anamur’da asırlık geleneğin canlı şekilde yaşatıldığını bir kez daha ortaya koyuyor.

