  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ramazan’da cansuyu bereketi

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, Ramazan ayı içerisinde il genelinde gönüllüleri aracılığıyla tenceresi kaynamayan ev kalmaması için canla başla çalıştıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki vatandaşlarımızın destekleri ile büyümeye devam edeceğiz.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:06:33 -
Ramazan’da cansuyu bereketi

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, Ramazan ayı içerisinde il genelinde gönüllüleri aracılığıyla tenceresi kaynamayan ev kalmaması için canla başla çalıştıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki vatandaşlarımızın destekleri ile büyümeye devam edeceğiz." dedi.


Ramazan ayı içerisinde merkez dahil Saruhanlı, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Soma, Kırkağaç, Alaşehir, Demirci, Yunusemre, Şehzadeler ile 10 ilçede gönüllüleri aracılığıyla tespiti yapılan binden fazla ailenin bizzat evlerine giderek onlara gıda kolisi, hijyen paketi, sıcak yemek ulaştıdıklarını ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, ayrıca kalan ilçelerde de faaliyetlerine bireysel bazda devam ettiklerini ifade etti.


Önceliklerinin insanların hayat standartlarının arttırılması olduğunu söyleyen Başkan Akova, “Amacımız muhtaçlarımızı sadece Ramazan ayında hatırlamak değildir. Biz tespit ettiğimiz ailelerimize her ay destekçilerimizin katkıları ile omuz vermeye yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Bunun için çalışmalarımız sadece Ramazan ayı ile sınırlı değil. Bu gerçekleştirdiğimiz yardımların gerçek kahramanları siz destek veren bağış yapanlarsınız. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler muhtaca cansuyu olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim bir daha böylesine camilerin kapalı kaldığı bayramlaşmaların olmadığı hüzünlü bir Ramazan ve Bayram nasip etmesin inşallah.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı