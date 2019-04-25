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Ramazan'a hazırlanan İstanbul camilerinin gerdanlıkları asılıyor

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan'a sayılı günler kala İstanbul'daki camilere mahyalar asılmaya başlandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:15
Ramazan'a hazırlanan İstanbul camilerinin gerdanlıkları asılıyor

Ramazan ayı öncesinde, İstanbul'daki camilere mahyalar asılıyor.

"Ramazan sevgidir"

Taksim'de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün atölyesinde, Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı.

Mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi sabah saatlerinde Süleymaniye Camisi'ne geldi.

Ramazanın ilk günü "Ramazan sevgidir" yazacağı, sonrasında değişik yazıların yer alacağı belirtilen mahyanın iki minare arasına yerleştirilmesi için çalışma yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan mahya ustası Kahraman Yıldız, hazırladıkları mahyaları İstanbul'daki camilere asmaya başladıklarını söyledi.

"Eyüp Sultan'da başladık"

Bu yıl ramazanın temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ''infak'' olarak belirlendiğini, ay boyunca bu konunun işleneceğini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

''Bu konu hakkında yazılar yazılacak ama ilk yazacağımız yazılar her yıl klasik yazılardır. 'Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı', 'Oruç Tut Sıhhat Bul' gibi yazılar ilk sözlerimiz olacak ama her camide sözler farklı olacak. Dün mahya asma işine Eyüp Sultan'da başladık. Bugün Süleymaniye Camisindeyiz. Yarın Eminönü Yeni Camisinde devam ederek İstanbul'daki 6 camiye mahya takma işlemini tamamlacağız. Ardından Edirne'de Selimiye Camisi'ne, sonrasında da Bursa'da Ulu Cami'ye mahya asacağız. Mahya sanatı çok eski bir sanattır. Biz de bu geleceği sürdürmeye devam ediyoruz.''

İstanbul'da mahyalar ilk teravih namazıyla ışıklandırılacak.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:15
  1. İstanbul
  2. Edirne
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