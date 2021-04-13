Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pek çok aile, yardım kolilerinden nereden nasıl olabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, kim nereden ramazan yardımı alabilir?

Ramazan yardımı nasıl alınır? İstanbul, Ankara, İzmir belediye ramazan kolisi yardım başvurusu

Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Dar gelirli vatandaşlar bu mübarek ayda nereden nasıl gıda yardımı alabileceklerini merak ediyor. Ramazan yardımı için muhtarlıklara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne, bağlı olduğunuz il veya ilçe belediyelerine başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Diyanet İşleri ve Kızılay'da vatandaşlara gıda yardımı yapıyor.