"Ramazan ve Sorumluluk" temasıyla düzenlenen "çevrimiçi gençlik" buluşmaları sona erdi

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, “Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları” başlığı ile Türkiye’de bir ilke imza atarak, gençleri dijital ortamda bir araya getirmeyi başardı.

16-17 Mayıs tarihleri arasında korona virüs tedbirleri nedeniyle gençler bu Ramazan, sosyal ağlar üzerinden “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” teması etrafında bir araya geldi.

Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çalışmalar yürüten 14 genç sivil toplum kuruluşunun yer aldığı “Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları” kapsamında gençler; iki gün boyunca canlı yayınlar üzerinden gerçekleştirdikleri söyleşi, konser, yarışmalar, workshop, mini çalıştay, atölye çalışmaları, kısa film ve farkındalık etkinlikleri ile #ÇevrimiçiGençlik etiketi ile de “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” temasına da dikkat çektiler. Katılımcı kuruluşlar aynı zamanda birbirlerini yakından tanıma ve öncülük ettikleri projeleri tanıtma fırsatı yakaladılar.

Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları, ikinci günün sonunda katılımcı kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı kapanış değerlendirme toplantısı ile taçlandı. Toplantıda gençlerle bir araya gelen Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık gençlere hitaben “Bu iki gün içinde yapmış olduğunuz çalışmalar tek tek çok kıymetli. Fiziki mesafelerin kalktığında dahi Türkiye’nin farklı yerlerindeki tüm gençleri aynı anda, aynı atmosferi yaşaması ve ortak bu tarz kıymetli çalışmaların içinde yer alması adına ileride belki de bu tip organizasyonlara daha çok yer vermek gerekir. Özellikle hızla dijitalleşen dünyada sosyal medya görünürlüğü açısından dijital dünyanın İslamileştirilmesi adına daha çok kafa yormak lazım. İşte tam da bu noktada siz değerli gençlerin çalışmalarına daha çok ihtiyacımız var. Türkiye Diyanet Vakfı, tüm gençlerimizin Vakfı’dır. Bu sebeple Diyanet Vakfı olarak gençlerin olduğu her yerde varız” diyerek gençlere teşekkür etti.

TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe ise, çok kısa sürede ciddi özveriler eşliğinde yoğun bir program içeriği ile bu özel çalışmaya destek vererek Ramazan’ın birleştirici atmosferinde etkinlikleri ile iki gün boyunca renk kattıkları için tüm genç STK’lara teşekkür etti.

Program sonunda ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı “Hediyem Kurân Olsun” kampanyası kapsamında her bir katılımcı kuruluş ve etkinliklere katılan konukların her biri adına 10 adet Kur’an-ı Kerim bağışında bulunuldu.

Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları’na 2’i uluslararası, 12 ulusal olmak üzere toplam 14 genç STK katıldı

Altınküre Uluslararası Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yeni Dünya Vakfı, Medeniyet Tasavvuru Gençliği, AYBÜ Leyla’dan Sonra, MİMCE Mühendisler Derneği, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Genç Yeryüzü Doktorları, İyilikhane Çocuk Derneği, ODTÜ Türkçe Topluluğu, Kudüs ve Tarihimiz Derneği, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Hempa çocuk Derneği, ÖNDER, Anadolu Öğrenci Birliği Çevrimiçi Gençlik kuruluşlarında yerini aldı.