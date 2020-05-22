Ramazan sonu beslenmeye dikkat

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, “Bu yıl Ramazan ayı boyunca korona salgını nedeniyle hareketsiz kaldık ve kilo aldık. Sağlığımız için ciddi risk oluştu. Alınan kiloları vermeliyiz” dedi.

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, bayram sonrası uygulanması için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Ramazan sonrası yeni bir beslenme düzenine geçilmesi gerektiğini belirten M. Emin Dinççağ, “Bir aylık ramazan ayı süresince birçoğumuz mevcut şartlar dolayısıyla evde karantina uygulamaları nedeniyle daha az hareket ettiğimiz için kilo aldık, göbek çevremiz arttı, vücut yağlarımız arttı. Alınmış kiloları vermek, yeni beslenme düzenine geçebilmek için yapılması gereken bir dizi şey var. Bunlardan önemlisi daha sık ve ara öğün olarak beslenme şeklimizi çok öğün ile değiştirmek. Birden çok öğün alanların metabolik hızlarını arttığı, öğünlerde daha az yemek istediği gözlenmiştir. Sağlıklı beslenmede az az ve daha sık yemek yemek ve arada bol sıvı almak birinci tercihimiz olmalıdır. Özellikle yemek yemeyi sevenler için ara öğün yapmak, az az ve sık sık yemek yemek, fazla yemek yeme isteğini frenleyebilir. Öğünlerde fazla miktarda yemek yemeyi azaltabilir. Egzersiz miktarını artırmaları, bol su içmeleri eğer çok yemek yeme isteği oluyorsa salata, yoğurt, cacık gibi düşük kalorili yiyecekler ile bu durumu geçiştirmeleri önerilir. Salatalık, marul ve domates böyle durumlar için atıştırmalık olabilir ve yeme isteğini bastırabilir” diye konuştu.

Spor yapılmasının da faydalı olacağını dile getiren Dinççağ, “Çok yağlı yemeklerden kaçınılmalıdır. Kızartma ve hamurlu yiyecekler azaltılmalı mümkünse az yenilmelidir. Yerine haşlama, buğulama ile pişmiş yiyecekler veya yağsız fırında pişirilmiş yiyecekler, ızgara tercih edilmelidir. Hamurlu tatlılar yenilmemelidir. Yerine ölçülü sütlü tatlılar ve ölçülü meyve yenilmelidir. Kilo almış olanların, yaz günlerinde günde en az iki kez spor yapmaları, 3 litre su içmeleri, bir öğünlerindeki kalori miktarını (en fazla 500 kalori) aşmamaları, tükettikleri ekmek miktarını azaltmaları önerilir. Çorba, cacık, haşlanmış sebze, üzerine yoğurt sevenler için sarımsaklı, bol ayran, sulu meyvelerden, ölçülü miktarda yenilmesi, kilo vermeyi kolaylaştıracaktır. Havanın sıcak geçtiği şu günlerde spor yapanlara günde bir kez maden suyu içmeleri önerilir. Günün serin saatlerinde sabah erken kalkılarak yapılan spor ile akşamları yapılan spordan alınacak fayda daha fazladır. Günün sıcak saatlerinde spor yapılmamalıdır. İmkanı olanların bol bol yüzmesi, tavsiye edilmektedir” şeklinde konuştu.