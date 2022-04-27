Ramazan sonrası bu hataya dikkat! Hastanelik edebilir

Ramazan Bayramı'nda ve sonrasında özellikle şeker, obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalığı, böbrek yetmezliği, reflü gibi hastalıkları olan kişilerde sağlık şikâyetleri artıyor. Çünkü Ramazan'ın bitişiyle kontrolsüz ve düzensiz beslenme dönemi başlıyor.

DHA'ya açıklamalarda bulunan uzmanlar, bayram sonrası için şu uyarıları yaptı:

"Rutin beslenme düzenine göre et, yağ ve tatlı tüketimindeki ani artış, çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve kan şekerinde yükselmelere neden olabilir. Kırmızı ette kolesterol içeriği fazladır bu sebeple diyabet, kalp-damar ve hipertansiyon hastaları şeker, şerbetli tatlı ve et tüketiminde aşırıya kaçmamalı."

KAN ŞEKERİNİ BÖYLE DENGELEYİN

Bayram ziyaretlerinde özellikle diyabeti olan hastaların şerbetli tatlıdan kaçınmalarını mümkünse az şekerli, sütlü ve doğal tatlıları tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Arık, önerilerine şöyle devam etti:

"Kan şekeri kontrolünün bozulmaması açısından tatlı tüketiminde az şekerli dondurma veya meyve tercih edilmeli, içecek olarak ayran, az şekerli komposto ya da bitki çayları tüketilmelidir."

SİNDİRİM İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPIN

Uzm. Dr. Safiye Arık, bayram süresince bilinçli bir beslenme programı, kahvaltı, ara öğün dengesine dikkat edilmesi, gıdaların sindirim sistemine rahatsızlık vermemesi için egzersiz ve yürüyüşlere önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

BAYRAMDA BESLENME ÖNERİLERİ

"Tokluk hissi yaratması ve mideye binen yükün azaltılması için lokmaları çok iyi çiğnemelisiniz.

Bol su tüketmeye dikkat edilmelisiniz. Su ihtiyacını çay ya da benzeri sıvılarla karşılanmamalı.

Kızartma tarzı besinlerden kaçınmalısınız.

Hamur işi tatlıları yerine mümkün oldukça sütlü tatlı, dondurma, meyve tatlıları tercih etmelisiniz.

Ramazan nedeniyle evde olmanın verdiği rehavet ile düzensiz yemek yenmemeli ve abur cubur gıdalardan, fast food gıdalardan uzak durmalısınız.

Porsiyonları daha ufak tercih etmeli, sık sık ve az beslenmelisiniz.

Akşam yemeklerinizin hafif olmasına özen gösterin.

Oruçtan çıktıktan sonra eski beslenme alışkanlıklarımıza yavaş yavaş dönmek daha sağlıklı olur. Oruç tutarken 2-3 öğün gibi olan beslenmeyi 4- 5 öğün yapmak arada meyve gibi ufak öğünlerle mideyi rahatlatmak aynı zamanda bir sonraki öğün içinde çok acıkmanızı engelleyip daha rahat etmenizi sağlayacaktır.

Şeker hastaları, kronik böbrek hastaları, kolesterol ve tansiyon problemi olanlar dikkatli olmalılar. Bu tip rahatsızlıkları olanlara yemeleri için ısrarcı olmadan, daha hafif, diyetlerine daha uygun ikram alternatifleri sağlayabiliriz.

Çocuklarınızın aşırı şeker ve çikolata yiyip boş enerji almasının ve asıl yemek için iştahlarının kapanmasının önüne geçin.

Bağırsak hareketlerinizi düzenlemek için öğünlerde salataya, sebze ve meyveye yer verin."