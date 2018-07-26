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Ramazan Solmaz kimdir? Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz mı oldu?

HSK kararnamesine göre Antalya Başsavcısı Ramazan Solmaz ise Konya Başsavcılığı görevine getirildi. Ramazan Solmaz kimdir? Nerelidir?

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:36
Ramazan Solmaz kimdir? Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz mı oldu?

HSK kararnamesine göre Antalya Başsavcısı Ramazan Solmaz ise Konya Başsavcılığı görevine getirildi. Ramazan Solmaz kimdir? Nerelidir? 

HSK kararnamesine göre atanan görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri ve görev yerleri!

RAMAZAN SOLMAZ KİMDİR?

Dinar'da doğup, büyüyen Ramazan Solmaz, aslen Isparta’nın Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyündendir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1993 yılı mezunu olan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ayrıca Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında da yüksek lisans yaptı. 1998 yılında ilk görev yeri olan Burdur Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2001-2003 yıllan arasında Batman'ın Beşiri ilçesinde, 2003-2005 yıllan arasında Sivas'ın Kangal ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 2008-2011 yılları arasında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdüren Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2011 yılı kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Başsavcı Solmaz son HSYK kararnamesi ile Diyarbakır İl Cumhuriyet Başsavcdığı görevine atandı.Şimdi Antalya Cumhuriyet başsavcılığına atanmış oldu

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:36
  1. Düzce
  2. Batman
  3. Sivas
  4. Konya
  5. İstanbul
  6. Isparta
  7. Diyarbakır
  8. Burdur
  9. Antalya
  10. Ağrı
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