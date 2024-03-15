Ramazan sofralarına Bizim Toptan bereketi

Türkiye’nin en büyük organize toptan marketi Bizim Toptan, Ramazan’ı düzenleyeceği kampanyalar, ucuz fiyatlar ve hediye fırsatlarıyla karşılayarak Ramazan ayının bereketini müşterileriyle buluşturuyor. “Ramazan’a Hoş Geldik” temasıyla gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 9 Nisan’a kadar 1.000 TL’lik alışveriş yapan yeni bireysel müşterilere 2 litre ayçiçek yağı hediye edilecek. Bizim Toptan, Ramazan ayı boyunca tüm müşteri gruplarına yönelik farklı kampanyalarla bu kıymetli ayın bereketini müşterilerle paylaşacak.

Baklagillerden süt ürünlerine, çaydan şekere, undan salçaya öz markalı ürünlerinin yanı sıra Bizim Toptan, ulusal markalı birçok üründe de fiyatları en uygun seviyede tutarak iftar ve sahur sofralarının hem lezzetine hem de uygun bütçeyle hazırlanmasına katkı sağlayacak.

Ramazan ayı süresince sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde israfın engellenmesine destek olmak amacıyla Bizim Toptan’ın Youtube kanalında “Sıfır Atık Mutfak”konseptiyleBizim Toptan şeflerinden iftar ve sahurlar için yemek tarifleri yayınlanacak. Videolarda sürdürülebilir bir mutfak için püf noktaları paylaşılırken, artan yemeği değerlendirme yöntemleri, gıdaların ömrünü uzatmak için en iyi saklama koşulları gibi konularda önemli ipuçları verilecek. Öz markalı ürünleriyle ekonomik ve leziz yemekler vadeden Bizim Toptan, aynı zamanda Ramazan sofralarında artan yemekleri değerlendirmenin yollarını anlatacak.

Hüseyin Balcı: ’Ramazan’a Hoş Geldik’ diyerek ucuz fiyatlarımız ve kampanyalarımızla Ramazan sofralarına bereket getiriyoruz.

Bizim Toptan’ın Ramazan ayı kampanyaları ile ilgili açıklama yapan Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı şunları söyledi: “ ‘Ramazan ayını Ramazan’a Hoş Geldik’ kampanyamız, uygun fiyatlarımız ve özel hediyelerimizle en güzel şekilde karşılıyoruz. Özellikle Ülker Bizim Topraklardan, Ömür, Aytaç Kahvaltılık ürünleri, Besler, Obaçay gibi tüm Türkiye’de tüketilen, nitelik ve lezzetleriyle öne çıkan öz markalı ürünlerimiz ve ucuz fiyatlarımızla müşterilerimizin sofralarındaki bereketi artırmak istiyoruz. Yıl boyunca uygun fiyat ve ürün çeşitliliğimizle daima müşterilerimizin yanında olarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken; bu aya özel hayata geçirdiğimiz kampanyalarla Ramazan ayının bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu müşterilerimizle birlikte yaşamayı temenni ediyoruz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO