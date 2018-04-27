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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan'a sayılı günler kala pide fiyatları belli oldu. 275 gram Ramazan pidesi 2 TL'den satılacak. Geçtiğimiz yıla göre böylelikle pide fiyatlarına yüzde 10.15 zam gelmiş oldu.

27 Nisan 2018 Cuma 13:20
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Merakla beklenen Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre ramazan pidesinin kg fiyatı 7 lira 20 kuruş, 275 gram pide ise 2 liradan satılacak.

ZAM GELDİ

Geçtiğimiz yıl Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 6.6 lira olarak belirlenmişti. Bu sene açıklanan fiyatın 1 kilogram karşılığı ise 7.27 liraya denk geliyor. Böylece pide fiyatlarına yüzde 10.15 zam gelmiş oldu.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 13:20
  1. Ramazan pidesi

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