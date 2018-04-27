Merakla beklenen Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre ramazan pidesinin kg fiyatı 7 lira 20 kuruş, 275 gram pide ise 2 liradan satılacak.

ZAM GELDİ

Geçtiğimiz yıl Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 6.6 lira olarak belirlenmişti. Bu sene açıklanan fiyatın 1 kilogram karşılığı ise 7.27 liraya denk geliyor. Böylece pide fiyatlarına yüzde 10.15 zam gelmiş oldu.