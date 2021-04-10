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Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor?
Yaşam

Ramazan ne zaman başlıyor?

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı idrak etmek için vatandaşlar geri sayıma geçti. Dünyada yaklaşık 1.5 milyar müslüman Ramazan ayının ilk orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyor. Ramazan hangi gün başlayacak? İlk oruç ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:16:00 -
Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 13 Nisan 2021 İlk sahur ve ilk iftar saati. Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan’da teravih namazı camide mi kılınacak?

Ramazan ne zaman başlıyor?

Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüsü önlemleri kapsamında Ramazan ayında teravih namazlarının evde kılmanın uygun olacağına karar verdiklerini duyurdu. İslam alemi 12 Nisan gecesi ilk sahurunu yapacak .

 

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