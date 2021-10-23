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Ekonomi Ramazan Kurtoğlu’ndan gündeme oturan altın uyarısı: Ölümcül savaş başladı! Bunu yapın
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu’ndan gündeme oturan altın uyarısı: Ölümcül savaş başladı! Bunu yapın

Milli ve yerli politikalar konusunda sık sık uyarılarda bulunan Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 10:21:00 -
Ramazan Kurtoğlu’ndan gündeme oturan altın uyarısı: Ölümcül savaş başladı! Bunu yapın

Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, küreselci çetelerin dünyada büyük sıfırlama peşinde olduğunu söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Küresel Rezerv Para savaşında ABD ile Çin arasında altın üzerinden ölümcül bir savaş yaşanıyor. Çin fiziki altın topluyor ve gayriresmi olarak 30 bin ton rezerve sahip. Sistemde fiziki bir ons altına karşı 40 ons “kağıt altın” var patlayacak. Büyük sıfırlamanın tetiği işte burası" dedi.

Vatandaşların altınlarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, "5Nisan1933/31Aralık1974 ,40 yıl Abd halkına altın yasaklandı. Altına sahip olma hürriyeti ferdi olarak yatırım hürriyeti, enflasyondan FED-BIS elitler cuntasının kontrolündeki, MB- bankalardan,dijital takip ve finansal korsanlardan bağımsızlıktır. Altın ve toprağınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

43

keşke bu cumhurbaşkanı danışmanı olsa
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SAYIN RAMAZAN KURTOĞLU TÜRKİYEDE TEK BİLİM ADAMI CUMHURBAŞKANLIĞINA DIŞARIDAN VE GÖNÜLLÜ OLARAK HÜKMETİ İKAZ EDEN UYARAN TEK BİLİM ADAMI VE DİĞER ASKERİ KUMUTANLARDAN VE DOĞU AK DEMİZİN MİMARI YAYCI BEY BU İKİ UZMANDAN ALLAH RAZI OLSUN ÖMÜRLERİ UZUN OLSUN YARABBİ,,,DEVLETİN MİLLETİN SİZİN GİBİLERİNE İHTİYACI VAR,,, VESSELAM,,,
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