Ramazan Kurtoğlu’ndan gündeme oturan altın uyarısı: Ölümcül savaş başladı! Bunu yapın

Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, küreselci çetelerin dünyada büyük sıfırlama peşinde olduğunu söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Küresel Rezerv Para savaşında ABD ile Çin arasında altın üzerinden ölümcül bir savaş yaşanıyor. Çin fiziki altın topluyor ve gayriresmi olarak 30 bin ton rezerve sahip. Sistemde fiziki bir ons altına karşı 40 ons “kağıt altın” var patlayacak. Büyük sıfırlamanın tetiği işte burası" dedi.

Vatandaşların altınlarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, "5Nisan1933/31Aralık1974 ,40 yıl Abd halkına altın yasaklandı. Altına sahip olma hürriyeti ferdi olarak yatırım hürriyeti, enflasyondan FED-BIS elitler cuntasının kontrolündeki, MB- bankalardan,dijital takip ve finansal korsanlardan bağımsızlıktır. Altın ve toprağınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.