Ramazan Kurtoğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! Tüm Türkiye'ye duyurdu: İBB, artık burası işkencehane
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu, Türkiye'ye sitemini açıklayarak adeta üstüne basa basa uyardı! Türkiye gündemine bomba bir duyuru...
Altın, dolar uyarıları gündem olan Ramazan Kurtoğlu bu kez sosyal medya X hesabından Ekrem İmamoğlu’na üstüne basa basa sitemde bulundu!
Bakırköy’deki bu kavşakta Sayın E.İmamoğlu’nun başında bulunduğu İBB Kapasiti AVMye yaya geçidinide kapatarak yol açtı. Daha önce kendilerine bilgi iletilmesine rağmen bir aydır aldıran yok ve hergün artık burası işkencehane. İnsanlar evlerine gitmekte zorlanıyor aldıran yok.
Konuya ilişkin İBB'den henüz yapılan bir açıklama yok!
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