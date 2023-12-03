  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücreti etkileyecek enflasyon beklentisi açıklandı

Hasar tespitinin ince noktaları! Araç alımında Tramer önemli mi?

İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Herkesi yakından ilgilendiriyor! Altında şok edecek gelişme! Bu resmen çıldırtır! Artık açıklandı

Savaş bahane British petrol şahane!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan akıl almaz olay! Fotoğraf kendini yere attı, Sakal-ı Şerif kendi kendine yürüdü

Haberi, oğulları duyurdu! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

“Ablasıyla ‘çak’ yapıp sarılanlar ön seçimden kaçıyor” Bakalım İmamoğlu ne cevap verecek? Kerimoğlu, İBB aday adaylığını açıkladı

Cevabı merak ediliyor! UEFA'dan Kerem ve Ronaldo paylaşımı

Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı
Gündem Ramazan Kurtoğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! Tüm Türkiye'ye duyurdu: İBB, artık burası işkencehane
Gündem

Ramazan Kurtoğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! Tüm Türkiye'ye duyurdu: İBB, artık burası işkencehane

Yeniakit Publisher
2023-12-03 20:00:00 - 2023-12-03 20:05:23
Ramazan Kurtoğlu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! Tüm Türkiye'ye duyurdu: İBB, artık burası işkencehane

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu, Türkiye'ye sitemini açıklayarak adeta üstüne basa basa uyardı! Türkiye gündemine bomba bir duyuru...

Altın, dolar uyarıları gündem olan Ramazan Kurtoğlu bu kez sosyal medya X hesabından Ekrem İmamoğlu’na üstüne basa basa sitemde bulundu!

Bakırköy’deki bu kavşakta Sayın E.İmamoğlu’nun başında bulunduğu İBB Kapasiti AVMye yaya geçidinide kapatarak yol açtı. Daha önce kendilerine bilgi iletilmesine rağmen bir aydır aldıran yok ve hergün artık burası işkencehane. İnsanlar evlerine gitmekte zorlanıyor aldıran yok.

Konuya ilişkin İBB'den henüz yapılan bir açıklama yok!

Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak
Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamle ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!
Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamle ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

Dünya

Suudi Arabistan'ın ezber bozan hamle ortaya çıktı: Suudi Arabistan, futboldan sonra şimdi de oyun sektörüne göz dikti!

O ülkeler hedef aldı: Ham petrol üretimi ve rezervlerinde dünyada ilk sırada! Topraktan adeta petrol fışkırıyor
O ülkeler hedef aldı: Ham petrol üretimi ve rezervlerinde dünyada ilk sırada! Topraktan adeta petrol fışkırıyor

Ekonomi

O ülkeler hedef aldı: Ham petrol üretimi ve rezervlerinde dünyada ilk sırada! Topraktan adeta petrol fışkırıyor

Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin
Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

Otomotiv

Araba satışında yeni dönem başlıyor! Akılalmaz olay, resmen değişiyor, 30 gün süresi var, acele edin

Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler
Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler

Ekonomi

Bakan Bolat'tan açıklama: tamı tamına 30 milyar dolar diyerek açıkladı! Suudilerden Türkiye kararı, harekete geçtiler

Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş
Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş

Teknoloji

Türk havacılık devi Aksungur İHA: motor TEI-PD170 ile gösteri! Görenleri gururlandıran, o ilimizde uçuş

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23