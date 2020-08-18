Ramazan Kurtoğlu uyardı: Şirketler ölmüş eşek fiyatına satılacak

Koronavirüs sadece sağlığı değil, Dünya ekonomisini de sarsmaya devam ediyor. Çoğu ülkede işsizlik oranları artarken büyüme rakamları da eksi olarak revize ediliyor.

Koronavirüsün bahane edildiğini belirten Ekonomist ve Akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu ileride yaşanacaklar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kurtoğlu, gelecek yıllarda kur savaşlarının yaşanacağı uyarısında bulunarak, stratejik üretici konumundaki tarım ve gıda şirketlerinin en başta olmak üzere, varlık firmaları da dahil "ölmüş eşek fiyatına" rekabet ve piyasa değerleri gerekçe gösterilerek el değiştireceğini iddia etti.

Kortoğlu, şirketlerin küresel servet devlerinin eline geçeceği uyarısında bulundu.