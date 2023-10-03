Ramazan Kurtoğlu uyardı: Küresel kasırga geliyor, eviniz varsa hemen satın oradan ev alın
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşlara geleneksel bir yatırım aracını önerdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşların köylerdeki evlerini asla ve asla satmaması gerektiğini söyledi.
Vatandaşların şehirlerden ev almak yerine köylerden ev alması gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, küresel kasırganın yakın olduğu belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kurtoğlu, "Ev, otomobil fiyatları balon yaptırıldı acele etmeyin iki eviniz varsa birini satın, büyük şehirlerden ev almayın dediğimde gelmekte olandan habersiz dili uzunlar ”havladılar”… Şehirlerden ev/arsa almayın kasaba ve köylere yönelin küresel kasırga geliyor. Köydekini ise satmayın" dedi.
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