  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Partiden apar topar kovuldu! CHP’de Fetö karşıtlarına yer yok

Yok böyle adım! Irak ve Rusya, Türkiye'nin çok kritik konumda olduğu projeye başlandığını dünyaya duyurdu

BM’den 30 yıl sonra bir ilk! O bölgeyi resmen ziyaret ettiler

Üniversite hastanemizden ciddi başarı: TEMOS kalitesini tescil etti

Maskesini indiren sözleri yayınlıyoruz! Ayşenur Arslan’ın savunması pes dedirtti

Kızının düğünde oynamasından rahatsız olan anneye hakaret yağdı!

Arabulucu çözüm olabilecek mi? Ev sahibi- kiracı sorunu böyle çözülebilir!

Asya ülkesi "Türkiye'den tonlarca baklava almak istiyoruz" diyerek duyurdu! Belki de en dikkat çekici ihracat olacak

Cem Toker'in, 'İBB adayı kim olsun' sorusuna verdiği cevap gündem oldu

Ayağa kalktı kalkmadı polemiği: Fotoğrafı çıktı Meğer ayağa kalkmış mış
Ekonomi Ramazan Kurtoğlu uyardı: Küresel kasırga geliyor, eviniz varsa hemen satın oradan ev alın
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu uyardı: Küresel kasırga geliyor, eviniz varsa hemen satın oradan ev alın

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:49:00 -
Ramazan Kurtoğlu uyardı: Küresel kasırga geliyor, eviniz varsa hemen satın oradan ev alın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşlara geleneksel bir yatırım aracını önerdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşların köylerdeki evlerini asla ve asla satmaması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların şehirlerden ev almak yerine köylerden ev alması gerektiğini söyleyen Kurtoğlu, küresel kasırganın yakın olduğu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kurtoğlu, "Ev, otomobil fiyatları balon yaptırıldı acele etmeyin iki eviniz varsa birini satın, büyük şehirlerden ev almayın dediğimde gelmekte olandan habersiz dili uzunlar ”havladılar”… Şehirlerden ev/arsa almayın kasaba ve köylere yönelin küresel kasırga geliyor. Köydekini ise satmayın" dedi.

Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan uyarı: Altınla sakın bunu yapmayın
Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan uyarı: Altınla sakın bunu yapmayın

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan uyarı: Altınla sakın bunu yapmayın

Ramazan Kurtoğlu duyurdu! Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor... Dünya devleri her an kapımızı çalabilir
Ramazan Kurtoğlu duyurdu! Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor... Dünya devleri her an kapımızı çalabilir

Teknoloji

Ramazan Kurtoğlu duyurdu! Türkiye'nin her yerinden fışkırıyor... Dünya devleri her an kapımızı çalabilir

Ramazan Kurtoğlu'ndan Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı
Ramazan Kurtoğlu'ndan Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu'ndan Türkiye için dehşete düşüren uyarı! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: O tarihte her şey karışacak, hemen bu altından alın
Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: O tarihte her şey karışacak, hemen bu altından alın

Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: O tarihte her şey karışacak, hemen bu altından alın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23