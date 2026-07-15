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Beşiktaş Slovakya'da kayıp! Kartal hazırlık maçında Trnava'ya boyun eğdi!

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Beşiktaş Slovakya'da kayıp! Kartal hazırlık maçında Trnava'ya boyun eğdi!

Yeni sezon hazırlık kampını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ilk ciddi hazırlık maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.

#1
Foto - Beşiktaş Slovakya'da kayıp! Kartal hazırlık maçında Trnava'ya boyun eğdi!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Spartak Trnava’ya 3-2 mağlup oldu.

#2
Foto - Beşiktaş Slovakya'da kayıp! Kartal hazırlık maçında Trnava'ya boyun eğdi!

Beşiktaş, Stadion Antona Malatinskeho'da oynanan hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşılaştı

#3
Foto - Beşiktaş Slovakya'da kayıp! Kartal hazırlık maçında Trnava'ya boyun eğdi!

Siyah-beyazlılar müsabakaya; Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

#4
Foto - Beşiktaş Slovakya'da kayıp! Kartal hazırlık maçında Trnava'ya boyun eğdi!

Müsabakanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan Beşiktaş, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Kartal'ın gollerini İlhan Fakılı ile Tiago Djalo kaydetti.

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