Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan, bugün ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten Hayri Baraçlı’nın o karanlık gece bizzat sahaya inerek yazdığı tarihî destanın detayları ortaya çıktı. Baraçlı’nın tek bir telefonla harekete geçirdiği 1500 iş makinesi ve 3 bin belediye işçisi, kışla çıkışlarını ve Yenikapı gibi kritik alanları kapatarak darbeci tankların İstanbul sokaklarında ilerlemesini engelledi.