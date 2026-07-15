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Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

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Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan, bugün ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten Hayri Baraçlı’nın o karanlık gece bizzat sahaya inerek yazdığı tarihî destanın detayları ortaya çıktı. Baraçlı’nın tek bir telefonla harekete geçirdiği 1500 iş makinesi ve 3 bin belediye işçisi, kışla çıkışlarını ve Yenikapı gibi kritik alanları kapatarak darbeci tankların İstanbul sokaklarında ilerlemesini engelledi.

#1
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

15 Temmuz gecesi İstanbul’da tankların karşısına yalnızca vatandaşlar çıkmadı. Belediye otobüsleri, çöp kamyonları, kepçeler ve ağır iş makineleri de darbecilerin önünü kesmek için seferber edildi. Yaklaşık 1500 iş makinesi ile 3 bin çalışanın harekete geçtiği bu büyük seferberliğin merkezinde, bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Hayri Baraçlı bulunuyordu.

#2
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

15 Temmuz 2016 gecesi tanklar Boğaziçi Köprüsü’ne ulaştığında İstanbul’da dakikaların bile büyük önemi vardı. Darbecilerin kışlalardan yeni tank ve askerî araçlar çıkarması, stratejik noktalara ulaşması ve geniş alanları helikopter iniş sahası olarak kullanması engellenmeliydi. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Hayri Baraçlı, belediyenin bütün araç, personel ve lojistik gücünü harekete geçiren yönetim kadrosunun ön saflarında yer aldı.

#3
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

Baraçlı, daha sonra TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna yaptığı açıklamada, tankların köprüye ulaştığı haberinin ardından yoğun bir telefon trafiğinin başladığını anlattı. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valiliği ve Emniyet ve AKOM’la sürekli temas kuruldu. Silivri’de yolların kesilmesi ve yol bakım araçlarının kritik noktalara gönderilmesi için çalışma başlatıldı.

#4
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

İstanbul’un farklı bölgelerindeki kışlaların önüne büyük araçlar sevk edildi. Belediye otobüsleri, çöp kamyonları, nakliye araçları, kepçeler ve diğer teknik araçlar askerî çıkışları kapattı. Amaç, yeni tank ve askerî araçların İstanbul sokaklarına ulaşmasını önlemekti. Haber merkezimizin ulaştığı bilgilere göre, Hayri Baraçlı süreci yalnızca o gece Fatih’te İBB karşısında bulunan itfaiye binasından ya da telefonların başından takip etmedi. Sahaya çıkarak araçların sevkini, ekiplerin konuşlandırılmasını ve kritik noktalardaki çalışmaları bizzat organize etti.

#5
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

Hayri Baraçlı’nın o geceki en kritik hamlelerinden biri ise belediye dışında çalışan büyük bir saha gücünü de harekete geçirmek oldu. Baraçlı’nın yaptığı tek bir telefon görüşmesinin ardından, o dönemde İstanbul’un asfalt ve yol çalışmalarını yapan firmaya ait yaklaşık 1500 iş makinesi ile 3 bin işçi ve operatör seferber edildi. Şantiyelerde motorlar çalıştırıldı. Şoförler ve operatörler araçlarının başına geçti. İstanbul’un yollarını yapan makineler, bu kez İstanbul’u darbeye karşı korumak için yola çıktı. Yenikapı’ya helikopter indirilebileceği bilgisinin gelmesi üzerine Hayri Baraçlı, iş makinelerinin bir bölümünün bölgeye yönlendirilmesini sağladı. Araçlar, alanın kullanılmasını engelleyecek şekilde konuşlandırıldı. Yeni bir girişim ihtimaline karşı ekipler birkaç gece daha Yenikapı’da bekletildi.

#6
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

O gece kahramanlığın en büyük örneklerinden birini, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen Semih Terzi’yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir gösterdi. Halisdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren müdahalesinin ardından şehit edildi. Fakat o, aynı gece şehit düşen 251 vatan evladının sembollerinden biriydi. Köprülerde tankların önüne yürüyenler, silahların karşısında geri çekilmeyenler, yaralıları taşıyanlar ve kamu binalarını savunanlar 15 Temmuz’un görünen kahramanlarıydı. Bir de şehrin ulaşım, iş makinesi ve insan gücünü birkaç saat içinde organize ederek bu direnişin sahadaki imkânlarını oluşturanlar vardı.

#7
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

Hayri Baraçlı o gecenin ön saflarında mücadele eden ve aynı zamanda o safların kurulmasını sağlayan isimlerden biri oldu.

#8
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yönetim kadrosunda Genel Sekreter olarak görev yapan Baraçlı’nın öz geçmişinde, bir bürokratın günlük görev sınırlarını aşan bu büyük sorumluluk da bulunuyor.

#9
Foto - Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

Kocaeli bugün yalnızca deneyimli bir şehir yöneticisine değil, Türkiye’nin en karanlık gecelerinden birinde sahaya çıkmış, sorumluluk almış ve bir şehrin bütün gücünü darbeye karşı harekete geçirmiş bir isme de sahip.

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