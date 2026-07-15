Hayri Baraçlı’nın 15 Temmuz gecesi verdiği tarihî karar: Tanklara karşı bir şehrin makineleri

Hayri Baraçlı’nın o geceki en kritik hamlelerinden biri ise belediye dışında çalışan büyük bir saha gücünü de harekete geçirmek oldu. Baraçlı’nın yaptığı tek bir telefon görüşmesinin ardından, o dönemde İstanbul’un asfalt ve yol çalışmalarını yapan firmaya ait yaklaşık 1500 iş makinesi ile 3 bin işçi ve operatör seferber edildi. Şantiyelerde motorlar çalıştırıldı. Şoförler ve operatörler araçlarının başına geçti. İstanbul’un yollarını yapan makineler, bu kez İstanbul’u darbeye karşı korumak için yola çıktı. Yenikapı’ya helikopter indirilebileceği bilgisinin gelmesi üzerine Hayri Baraçlı, iş makinelerinin bir bölümünün bölgeye yönlendirilmesini sağladı. Araçlar, alanın kullanılmasını engelleyecek şekilde konuşlandırıldı. Yeni bir girişim ihtimaline karşı ekipler birkaç gece daha Yenikapı’da bekletildi.