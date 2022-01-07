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Dünya Ramazan Kurtoğlu Kazakistan'daki olayların arkasındaki gücü açıkladı! Türkiye uyarısında bulundu
Dünya

Ramazan Kurtoğlu Kazakistan'daki olayların arkasındaki gücü açıkladı! Türkiye uyarısında bulundu

Araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerden en karlı çıkan ülkenin Rusya olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 11:28:00 -
Ramazan Kurtoğlu Kazakistan'daki olayların arkasındaki gücü açıkladı! Türkiye uyarısında bulundu

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü dün itibariyle Kazakistan'a konuşlandı.

Araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, bölgede yaşananlara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, "Kazakistan’da ki iç isyanın arkasında Soros’cu ve Fransa'nın koruması altında olan finansçı/bankacı muhalif Muhtar Abliyazov ve Batı destekli Fetö’cü unsurlar ile “örtülü “Rus unsurlar var. Şimdilik en karlı çıkan Rusya... Türkiye hadiselere daha müdahil bir pozisyonda olmalı" uyarısında bulundu.

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Yorumlar

paaif kalmak TDT yi olu dogmus duruma dusurur.... izil verilmemeli

.......
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Biz hayal konuşmuyoruz putin kazakistanı işgal etme niyetinde ;Akit ltf Ele verir talkımı kendi yutar salkımı durumuna düşme!Moskova rus dumasından Zirinovski ,uçuktur ama aynen şunu diyor;Kzakistan'ın bölüneceğini bir kısmını Rusyaya bağlanacağını ,yeni şafak tada İbrahimm karagül büyük fotoğrafı koyuyor ,kazakistanda abd ,rusya ,AB,Çin savaşı var ;ukrayna ab ile ,gürcistan ermenistan yine bu güçlerce korunma peşinde azerbeycan Türkiye ile ayakta kaldı;bu devletler timsahın avları gibi yutulabilir,çare libya ,ermenistandaki gibi kenara çekilmeden TDK kapsamınd amüdahil olmak ,zorda olsa mecburuz buna!
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