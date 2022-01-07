Ramazan Kurtoğlu Kazakistan'daki olayların arkasındaki gücü açıkladı! Türkiye uyarısında bulundu

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü dün itibariyle Kazakistan'a konuşlandı.

Araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, bölgede yaşananlara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, "Kazakistan’da ki iç isyanın arkasında Soros’cu ve Fransa'nın koruması altında olan finansçı/bankacı muhalif Muhtar Abliyazov ve Batı destekli Fetö’cü unsurlar ile “örtülü “Rus unsurlar var. Şimdilik en karlı çıkan Rusya... Türkiye hadiselere daha müdahil bir pozisyonda olmalı" uyarısında bulundu.