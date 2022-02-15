Ramazan Kurtoğlu dolar konusunda üstüne basa basa uyardı: Hükümeti uyarıyorum, savaş çıkartacaklar

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, 24 TV'de ekranlara gelen Kayıt Dışı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, doların ortadan kaldırılmasının savaş sebebi olduğunu ve Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "ABD'nin nükleer saldırıya uğraması mı daha sarsıcı olur, yoksa dolar küresel para olmaktan çıkarsa mı ABD daha zarar görür? Diye bir araştırma yapılıyor. Dolar, küresel para olmaktan çıkarsa ABD en büyük zararı görür' sonucu çıkıyor. Doları devreden çıkaracak her olay savaş sebebidir. 3. Dünya Harbi zap zap geliyor. Türkiye, hükümeti ile muhalefeti ile hep birlikte konuşsunlar, kavga etmesinler. Ülkenin 10 yılını, gelecek 30 yılını planlamak zorundayız. Dünyada sınırlar, haritalar yeniden çiziliyor. İleride herkes çiftçi olacak. Herkes evinin önünde kendi gıdasını yetiştirmek zorunda kalacak. Savaş çok büyük. Bu savaşın nereye evrileceğine 2024’teki ABD Başkanlık seçimleri yön verecek" ifadelerini kullandı.