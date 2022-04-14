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Ekonomi Ramazan Kurtoğlu 'balon var' diyerek uyardı: Bu zamanda alınmaz satılır
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu 'balon var' diyerek uyardı: Bu zamanda alınmaz satılır

Ev fiyatlarındaki artış akılalmaz rakamlara ulaşırken konut almak artık imkansız hale geldi. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 'Bu zamanda ev alınmaz' çıkışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 15:58:00 - 2022-04-14 16:36:43
Ramazan Kurtoğlu 'balon var' diyerek uyardı: Bu zamanda alınmaz satılır

Konut kira fiyatlarında akılalmaz artışlar her geçen gün devam ederken sektörden açıklama geldi. İEKO Başkanı Nizameddin Aşa, "Bütün Türkiye'de had safhada bir konut sıkıntısı yaşanıyor." dedi.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası (İEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul’daki konut kira fiyatlarının artışını ve konut sıkıntısını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, geciken kentsel dönüşüm inşaatları, mülteci ve üniversite öğrencilerinin ev arayışlarıyla birlikte konut kiralarının yüzde 200'e yakın arttığını söyledi. Aşa, “Şu anda İstanbul'un bütün ilçelerinde, hatta bütün Türkiye'de had safhada bir konut sıkıntısı yaşanıyor. Ne kadar inşaat yaparsanız yapın göç devam ettiği müddetçe bu sıkıntı yaşanacak.” dedi.

Aşa, "Sadece iyi semtlerde değil, birçok semtte bu sıkıntı yaşanıyor şu anda. Gaziosmanpaşa'da da bu sıkıntı yaşanıyor, Nişantaşı'nda da yaşanıyor, Ümraniye'de de. Ki en yüksek kira artışı Ümraniye'de olmuş. Bu olay mal sahiplerinden kaynaklanıyor. Yani mal sahipleri sağdan soldan duydukları bilgiyle devamlı fiyatları yükseltme eğiliminde. Kendi kendilerine emsal yaratıyorlar. ‘Ahmet şu fiyata verdi, benim evim daha güzel, benim evime uygun fiyat’ gibi" dedi.

Ev alınmaz satılır

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, bu zamanda ev almanın mantıklı bir iş olmayacağını söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Çok sayıda dostumuz soruyor:”Ev almanın mı satmanın mı zamanı?” Ailenin oturacağı ikamet edeceği ev ise bu tercih size kalmış bir şey. Ancak "gayrimenkule yatırım” ise bu balon yapmış piyasa da alınmaz satılır.E lbette bu bir yatırım tavsiyesi değildir" ifadelerini kullandı.

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