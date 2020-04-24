Ramazan Kur’an Ayı

Bizleri Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar, Ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz (sav)’e de salat ve selam olsun.

Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan ayı geldiğinde ashabına şöyle seslendi:

“Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah bu ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, bu ayda duaları kabul eder. Allah Teâlâ sizin ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teâlâ’ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah’ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.” (Heysemî)

Ramazan Kur’an ayıdır. Zira Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:

‘’Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayırmayı açıklayan Kur’an bu ayda indi.’’

(Bakara-185)

Kur’an-ı Kerim’de oruçla ilgili olarak da; ’’Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı’’ buyurulmuştur.

(Bakara -183)

Peygamberimiz (sav) de; “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî) buyurmuştur.

Efendimiz (sav) biz ümmetini oruç konusunda uyararak samimiyet ve ihlasla bu ibadetin yapılması gerektiğini de beyan ediyor:

- “Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, “ben oruçluyum desin.” (Buhârİ)

- ”Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi içmeyi terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur!” (Buhârî)

- ”Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır.” (İbn Mâce)

- “Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.’’ (Tirmizi)

Gariplere iftar ettirelim

Hz. Peygamber (sav) orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. O (sav) Ramazan ayında orucunu açarken şöyle dua ederdi:

“Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (Ebû Dâvud)

Af ve mağfiret ayının kıymetini bilelim ve şunları yapmaya özen gösterelim:

- Kur’an’a dönelim, okuyalım, bize ne dediğini öğrenmeye çalışalım. O’nun yolunu rehber edinelim.

- Her gün şu duayı okuyalım:

“Allahümme inneke afuvvun kerîmun tuhibbül afve fa’fu annî.

Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni de affet.”

- İftarda fazla yememeyi alışkanlık edinelim.

- İmkanlarımız dahilinde mümkünse gariplere iftar ettirelim.

- Her gün 100 defa tekrarlayalım: “Estağfirullah el-azîm.’’

- Kadir gecesini yalnız camide, kubbelerin altında arama yanılgısına düşmeyelim.

Kadir gecesinde kıymetli amelin bir yetimi sevindirme, bir yoksulu doyurma, ailemizin gönlünü alma, hastayı ziyaret, komşuya ikram, müşteriye kolaylık, borçluya müsamaha gibi işlerde saklı olabileceğini de unutmayalım.